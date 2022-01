Gabon: le Japon en première ligne dans l’amélioration des indicateurs de la Santé maternelle et infantile

Ecouter cet article Ecouter cet article

La coopération japonaise au Gabon contribue de multiples façons au développement du secteur de la santé. Elle s’implique particulièrement dans la santé maternelle et infantile ou des volontaires japonais en exercice au Gabon mettent à profit des connaissances et techniques qui ont déjà fait leur preuve au Japon. Un voyage de presse organisé le mercredi 26 janvier dernier par l’ambassade du Japon au Gabon a permis aux hommes et femmes de médias de se faire une idée du large éventail d’actions du gouvernement nippon au Gabon.

Les actions de la coopération japonaise au Gabon sont nombreuses. Dans la perspective de la révision du carnet de santé national mère-enfant, la direction nationale de la Santé maternelle et infantile (DNSMI) mène avec l’appui technique et financier de l’agence japonaise de coopération (JICA) une enquête sur l’utilisation du carnet de santé dans les structures sanitaires publiques, parapubliques et privées des 10 régions sanitaires. Une experte japonaise affectée à la DNSMI , Watanabe Junko, y apporte son savoir-faire pour la réussite de cette mission.

Au dispensaire de Malibé 1, situé au Cap Estérias, dans la commune d’Akanda, le Japon, par le biais de son sa volontaire Horikoshi Haruka, œuvre pour soutenir la santé des mères et des enfants. Elle met à profit ses connaissances et son expertise en tant que sage-femme au Japon pour les femmes enceintes de Malibé1, à qui elle fait des consultations prénatales, avant de les rediriger vers des établissements de santé adaptés pour l’accouchement.

À en croire ses collaborateurs, la présence de la sage-femme Horikoshi Haruka, arrivé au dispensaire en mai 2021, est une aubaine. « Avec la sage-femme nous avons réalisés beaucoup de choses, en l’occurence les consultations prénatales, qui ne se faisaient pas ici avant alors que les populations avaient vraiment besoin de cela. Grâce à elle, nous avons également découvert qu’il y a encore des femmes qui accouchent à domicile sans suivi de grossesse. Nous avons donc réalisé des séances de sensibilisation, d’éducation à ces femmes sur l’importance du suivi de la grossesse dans un milieu hospitalier ainsi que sur l’importance de la vaccination des enfants », a commenté l’infirmier accoucheur Urbain Tonda.



Le Japon accorde une grande importance à l’investissement dans le domaine de la Santé. Les différents projets qu’il a déjà financés dans le pays en soutien au gouvernement gabonais et dans le cadre de son programme de coopération bilatérale dénommé « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine », en sont la preuve. Pour le Japon, la résilience des systèmes de santé est un objectif prioritaire.