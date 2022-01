Gabon: le Japon dote l’hôpital de Nkembo d’une table de radiologie

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ambassadeur du Japon au Gabon, Shuji Noguchi a procédé, ce mercredi 26 janvier 2022, à la remise officielle d’une table de radiologie numérique à l’hôpital spécialisé de Nkembo. Une nouvelle dotation qui s’inscrit dans le cadre du programme japonais de coopération bilatérale dénommé « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » estimé à la hauteur de 52 millions de FCFA.

L’inauguration de cette table de radiologie numérique d’une valeur de 78 839 euros, soit près de 52 millions de FCFA s’est faite en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Fabrice Ontina, et de la directrice de l’hôpital de Nkembo, Yolaine Ntsame Nguema. Elle fait suite à la signature d’un contrat de don entre Shuji Noguchi et Yolaine Ntsame Nguema, le 29 janvier 2021, pour le projet d’amélioration des équipements de l’hôpital spécialisé de Nkembo financé par la République nippone.

Pour le Japon, ce nouveau dispositif devrait pouvoir améliorer la prise en charge des patients, mais aussi à la volonté manifeste de cet établissement sanitaire de s’équiper de matériels plus performants pour mieux répondre aux besoins des populations. Selon Shuji Noguchi, la livraison de cette table vient « renouveler le soutien du peuple japonais aux initiatives du gouvernement gabonais visant l’amélioration des prestations médicales et la qualité des soins et services offerts dans les établissements de santé ».

Le Japon accorde de l’importance à la sécurité humaine et la protection de la vie. Son investissement dans le domaine de la Santé où il a déjà réalisé 24 projets depuis 1997 au titre des « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine » est l’un des points forts de la coopération nippo-gabonaise.