Gabon: le Japon alloue 1,7 milliard de FCFA pour améliorer la conservation des vaccins anti-Covid-19

Le Japon continue de soutenir le Gabon dans sa réponse contre la pandémie de covid-19. En effet, pour assurer un dispositif vaccinal de qualité le gouvernement japonais a décidé d’une Aide d’urgence de 3 millions de dollars, soit 1,7 milliard de FCFA au Gabon. Une aide du Japon qui fait partie d’une enveloppe totale de 20 millions de dollars au profit de 10 pays d’Afrique (Botswana, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Lesotho, Namibie, Niger, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo).

Cet appui financier du Japon devrait permettre d’améliorer la capacité du gouvernement à répondre à la pandémie de la Covid-19 en développant les systèmes de chaîne du froid pour un meilleur stockage et un transport sécurisé des vaccins. Ceci devrait permettre à terme, d’étendre la vaccination de qualité auprès des populations, notamment les plus vulnérables sur toute l’étendue du territoire national.

Plus spécifiquement, ces 3 millions de dollars serviront pour l’achat des équipements de la chaîne du froid et le soutien logistique, pour le renforcement de la capacité institutionnelle à gérer ces équipements dans le but de lutter efficacement contre la Covid-19 au Gabon.