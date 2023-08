Gabon : le héros de l’Esther miracle fait chevalier de l’ordre national du mérite

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le 16 août 2023, au cours de la traditionnelle cérémonie de décoration des récipiendaires à l’esplanade du Sénat que le commandant Jérôme Noël Mougoula Saguiliba, Héros du naufrage du navire Esther Miracle a été désigné chevalier de l’ordre du mérite. Un geste qui récompense ses efforts et ceux de son équipage lors de cette tragédie.

La cérémonie de décoration des récipiendaires de cette année s’est tenue en présence du premier ministre, chef du gouvernement Alain-Claude Bilie-By-Nze. A cet événement, ce sont de nombreuses personnes qui ont été honorées. Parmi elles, se trouve le héros du drame maritime Esther Miracle.

Naufrage Esther Miracle, l’ovation d’un héros

Alors que le commandant du navire Le céleste allait recevoir sa médaille des mains du premier ministre, la population présente n’a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage. En effet, à la mention du nom Jérôme Noël Mougoula Saguiliba, un tonnerre d’applaudissements s’est fait entendre. On pouvait entendre dans la foule « il le mérite ».

Ancien officier de la marine, celui qui est désormais chevalier de l’ordre national du mérite s’est réjoui de cette reconnaissance. « C’est un sentiment de joie partagée pour mon équipage et moi de ce que la nation gabonaise nous ait honoré ce matin. Je remercie la population pour l’amour qu’elle nous a démontré ». Il a également encouragé tous les corps de métier à prêter assistance aux personnes en difficulté. « Chacun dans son corps de métier quel que soit l’endroit doit apporter de l’aide si jamais quelqu’un est en détresse. On doit tout faire en tant que fils du pays ».

Un acte d’héroïsme reconnu tardivement ?

C’est en tout cas ce que pense la population. En effet, depuis le sauvetage des naufragés de l’Esther Miracle les gabonais ont réclamé que soit rendu au commandant Mougoula et à son équipage l’honneur qui leur est dû. Pour le brave commandant , c’est le protocole. Par ailleurs monsieur Mbadinga Aly, directeur des personnels de la Haute autorité de communication (HAC) a énoncé les critères habituels pour obtenir cette distinction honorifique. On peut citer l’assiduité, l’ancienneté et l’excellence.



Rappelons que Noël Mougoula est le commandant du navire Céleste de Peschaud Gabon qui a apporté les premiers secours aux victimes du drame du 09 mars 2023. Ce jour-là, de nombreux Gabonais à bord du bateau de la compagnie Royal Cost Marine ont malheureusement sombré au large de Libreville. Depuis, les familles attendent les conclusions des enquêtes diligentées par le gouvernement.