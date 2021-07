Gabon: le HCI paré pour le 6ème comité interministériel

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est en préparation du 6ème comité interministériel du Haut conseil de l’investissement (HCI) que Carmen Ndaot, ministre de la Promotion des investissements, des partenariats Public-privé, chargé de l’Amélioration de l’environnement des affaires, a tenu un comité de suivi ce vendredi 9 juillet 2021. L’objectif de ce rencontre a visé à dresser l’état des lieux sur la mise en application des recommandations issues de la task force sur la réforme du cadre des affaires.

C’est en présence du Représentant du secrétariat exécutif du Conseil national du Plan d’accélération de la Transformation (CNPAT) et des différents secrétaires généraux et directeurs des administrations publiques concernés que Carmen Ndaot a ouvert le comité de suivi des activités du HCI. Une initiative inscrite dans le cadre de la relance de ce cadre de concertation et de réflexions stratégiques entre l’État et le secteur privé tel que dans les objectifs du PAT assignés à la task force sur la réforme du cadre des affaires.

Pour le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats public-privé, chargé de l’Amélioration de l’environnement des affaires, il était indispensable de s’enquérir de la mise en œuvre des recommandations stratégiques contenues dans la bataille 9 du PAT. « Les travaux de ce comité de suivi public-privé visent avec franchise et transparence à dresser l’état d’avancement de la feuille de route des réformes du 5ème et dernier Conseil interministériel tenu le 8 décembre 2018 », a-t-elle décliné à l’entame des travaux. Un objectif atteint après la présentation succincte et détaillée faite par chef projet de la task force réforme du cadre des affaires.

En effet, le chef projet de la task force réforme du cadre des affaires a dressé le bilan de cet axe du PAT. « Au terme de ces travaux, nous avons pu aboutir à une feuille de route révisée sur la période 2021-2022. Le PAT c’est une vision qui consiste à préparer l’après pétrole et à mettre sur pied les secteurs relais de ce secteur pétrolier dont on a été longtemps dépendant. Sur les 12 batailles nous avons la 9 qui concerne l’amélioration du cadre des affaires. Nous avons ce jour rempli un des objectifs assignés dans la task force »,a indiqué Yvon Capito.



Pour rappel, mis en place par le décret n°72/PR/MPIHAT du 25 février 2014 et revu par le décret n°00281/PR/MPIPCTI du 28 décembre 2018, le Haut conseil pour l’investissement a pour missions de renforcer le dialogue public-privé, suivre la mise en œuvre des réformes, arrêter et orienter la politique d’investissement et promouvoir l’environnement des affaires. Notons que cette session de travail vise à préparer le 6ème comité interministériel du Haut conseil de l’investissement qui sera présidé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.