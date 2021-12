Gabon: le haro du PDG sur les associations dirigées par ses militants

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’un déjeuner de presse qui s’est tenu ce jeudi 23 décembre 2021 à son siège sise à Louis dans le 4ème arrondissement de Libreville que le Parti démocratique gabonais (PDG) a tenu à apporter des éclaircissements quant à son fonctionnement. Occasion pour les responsables de cette formation de rappeler à l’ordre certains de ses cadres et militants qui presideraient des associations politiques contribuant ainsi à affaiblir la base électorale de son président Ali Bongo Ondimba.

C’est par la voix de ses porte paroles David Ella Mintsa, Stephane Germain Iloko Boussengui, Jo Dioumy Moubassango et Junior Xavier Ndong Ndong que le « Parti de masse » a tenu à réagir au dernier développement de l’actualité politique. A cet effet, ces derniers ont tenu à rappeler les valeurs qui fondent cette formation mais surtout la discipline qui doit prévaloir en son sein.

Ainsi, le Parti démocratique gabonais a tenu à rappeler à l’ordre certains militants et cadres qui animeraient des associations politiques. « Ceux qui disent soutenir la politique d’Ali Bongo Ondimba doivent être encartés et faire leur classe au sein PDG. Ceux qui se disent être dans les associations politiques combattent en réalité la base militante du distingué camarade président, parce qu’ils déstabilisent, ils brouillent le message du parti et la philosophie du président parce qu’il a tiré les leçons des élections précédentes », a martelé Junior Xavier Ndong Ndong.

Par ailleurs, les responsables du PDG ont indiqué que le président de cette formation politique n’avait pas besoin de créer une pléthore d’associations. Une sortie qui intervient dans un contexte d’une vague de ralliement au parti au pouvoir.