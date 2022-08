Gabon: le harcèlement de rue, ce danger constant pour les femmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le harcèlement de rue est un phénomène qui ne dit pas son nom. En effet, il ne se passe pas un jour sans qu’une fille ne soit interpellée par des individus dans les artères du Gabon. Une situation déplorable qui mérite qu’on se penche sur les causes et les potentielles solutions afin de faire face à ce phénomène.

Le phénomène relatif à l’harcèlement de rue désigne les pratiques de harcèlement sexuel subis principalement par des femmes dans un espace public de la part d’inconnu de genre masculin. C’est un enjeu qui révèle le manque de respect d’autrui, notamment de la femme, mais aussi de l’ignorance des auteurs de cet acte. En effet, il n’est plus rare de voir dans les rues, des filles qui se font apostropher par des individus dans la rue.

Malgré les efforts de l’État notamment avec l’élection de la loi 006 du 21 juin 2021 en vigueur sur tout le territoire national qui « vise à mettre en place en République Gabonaise, des mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violences et de discriminations ». En dépit de cette loi, l’Etat a également mis en place par l’entremise de certains programmes notamment le programme de l’éducation complète à la sexualité destiné à sensibiliser et éduquer les jeunes sur les compétences et les valeurs leur permettant de faire des choix responsables quant à leurs relations sexuelles et sociales.

C’est sans oublier l’UNESCO, qui a également mis en place dans les établissements d’enseignements techniques, le projet susmentionné par la formation des enseignants. Selon Roger Nzamba Mavioga, Consultant sexuel UNESCO en santé sexuelle, « les jeunes filles devraient faire preuve de prudence par rapport aux lieux fréquentés, aux heures de sortie surtout quand elles sont seules et plus encore aux tenues portées » .

Nonobstant les actions menées par l’Etat, ce problème de société continue et grandit de jour en jour à commencer par les jeunes élèves tout en remontant dans la rue. Par ailleurs, le tribunal punit cet acte par une peine de 2 ans au plus et une amende de 5.000.000 selon l’article 42 de la loi 006/21 du 06 septembre 2021. Nous appelons donc à la bienveillance de la part de tout un chacun dans le but de stopper le harcèlement des rues mais également pour un respect commun.

Blanche Affi