Gabon: le groupement d’intervention de la gendarmerie formé par l’armée française

Les relations entre l’armée française et les forces de défense gabonaises sont au beau fixe. Preuve de cette bonne coopération, la tenue pendant trois semaines, d’une formation à l’endroit de vingt-quatre gendarmes de l’unité du groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie nationale du Gabon aux techniques de combat en milieux clos et ouvert assurée par des instructeurs des éléments français au Gabon (EFG).

La formation s’est clôturée par un exercice de synthèse. Lors de ce dernier entraînement, le GSIGN a procédé à une arrestation en milieu forestier, une interpellation d’un véhicule terroriste avec l’appui d’un hélicoptère Fennec mais aussi à une intervention dans un immeuble avec une descente en rappel d’environ 45 mètres dans une cage d’escaliers.

Au terme de l’exercice, une cérémonie de remise d’attestations a été présidée par le Général Yves Barassouaga, commandant en chef de la Gendarmerie nationale gabonaise en présence des représentants des EFG, de l’ambassade de France et des hautes autorités militaires gabonaises, qui, ont souligné la rigueur et l’excellence des gendarmes gabonais. Cet énième stage d’apprentissage témoigne ainsi de la bonne synergie entre les éléments français au Gabon et leurs frères d’armes gabonais.