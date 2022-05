Gabon: le groupe marocain Managem obtient le permis d’exploitation de l’or d’Etéké

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 13 mai 2022, le ministre des Mines Elvis Ossindji, a procédé à la remise de 3 permis d’exploitation et d’exploration à différents opérateurs miniers; Au nombre de ceux-ci la société marocaine Managem qui hérite du permis d’exploration et d’exploitation du projet aurifère d’Etéké, dans le département de l’Ogoulou dans la province de la Ngounié.

Présentées par le groupe marocain en 2018, les études de faisabilité du projet d’Eteké viennent de franchir un cap important. En effet, après plusieurs années de négociation, le gouvernement gabonais a octroyé au groupe marocain Managem le permis d’exploration et d’exploitation de ce gisement situé dans la province de la Ngounié.

D’une superficie de 1408 km², le projet aurifère d’Etéké vise une production de 2 tonnes d’or par an. Selon les données fournies par l’entreprise, les réserves de ce gisement sont estimées à plus de 23 tonnes. Il constitue l’un des plus importants gisements d’or que compte le pays, même si une grande partie de l’exploitation aurifère se fait de manière artisanale. Lors de la remise du permis d’exploitation et d’exploration du gisement d’Etéké, le membre du gouvernement a recommandé à l’entreprise d’exploiter cette ressource de « manière responsable » avec des bénéfices pour les populations. A noter que L’exploitation de ce gisement devrait permettre la création d’au moins 150 emplois.