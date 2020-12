Gabon: le groupe GLT organise les premiers webinaires de la logistique et des transports

C’est événement inédit au Gabon dans lequel s’est lancé le Groupe Gabon Logistics et Transport (GLT) fondé par Julus Agayas, Gabonais passionné par la logistique qui a eu l’idée de réunir pour deux semaines plusieurs experts gabonais et internationaux du domaine de la logistique et des transports qui tour à tour exposeront sur diverses thématiques. L’objectif pour le groupe GLT, au sortir de ces webinaires, est de mettre à disposition des acteurs politiques, des administrations des secteurs public et privé, des propositions visant à positionner et consacrer la logistique dans le projet de relance économique de l’exécutif gabonais.

C’est en tout un peu de plus 20 intervenants qui vont se succéder entre le 30 novembre et le 14 décembre 2020 pour partager leurs acquis, savoirs et compétences pendant cette grand-messe de la logistique et des Transports organisée par le Groupe Gabon Logistique et Transports.

Animés par des intervenants de haute compétence et de renommée nationale et internationale issus des secteurs public et privé, ces webinaires prendront la forme d’une rencontre virtuelle dans le but de sensibiliser les décideurs et les acteurs de la chaîne logistique sur la nécessité de l’adéquation formations/métiers tout en apportant aux entreprises des outils de pilotage de la performance logistique, transport, supply chain, infrastructures.

« L’ambition de l’Etat est de faire du Gabon, un pays émergent et lui assurer en ce sens, une croissance économique durable à l’horizon 2025 » affirme le fondateur du Groupe Gabon Logistics et Transport (GLT) Julus Agayas. Une réalité à laquelle il adjoint ce qui selon lui devrait être l’ambition du Gabon dans le secteur de la logistique et des transports. « Dans le secteur du transport, notre pays nourrit l’ambition de devenir un centre logistique pour ses voisins enclavés d’Afrique Centrale »,a-t-il indiqué.

Une vision claire et pragmatique de cette jeune entreprise qui fonde énormément d’espoir dans ces premiers webinaires de la logistique en ce sens qu’ils sont auréolés du dessein de soumettre des propositions claires, pragmatiques et pertinentes aux fins de positionner la logistique et les transports au cœur des politiques de relance et de développement économique tel que recommandé par l’exécutif gabonais.

C’est d’ailleurs ce que confirme son Directeur général. « L’objectif général de ces webinaires est de travailler de concert avec les autorités politiques en vue de soumettre des propositions aux institutions et au secteur privé pour positionner la logistique au cœur des politiques de relance et de développement », a-t-il déclaré à la rédaction de Gabon Media Time.

Madeleine Orlane Renguila, Fondatrice de Rengus Digital, Camille Epembia Directeur-Fondateur de YorhA Group, Durlon Abiaga, Directeur du développement du réseau Tractafric Equipement et Motors Congo Group Optorg sont entre autres les responsables d’entreprise qui interviendront pendant ces webinaires de la Logistique et des Transports organisés par le groupe GLT.