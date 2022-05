Gabon: le Groupe Foberd désormais embouteilleur et distributeur des produits Coca-Cola 

Ecouter cet article Ecouter cet article

The Coca-Cola Company est présent en Afrique depuis plus de 90 ans. Aujourd’hui, elle rafraîchit les consommateurs et les communautés des 54 pays du continent.

Conformément à sa stratégie consistant à concentrer ses ressources sur la création de marques et sur l’innovation, tandis que ses partenaires embouteilleurs se dédient à l’exécution du marché, Coca-Cola a toujours opéré en tant que propriétaire de marques mondiales collaborant avec des embouteilleurs indépendants sur ces marchés. Les relations avec ses embouteilleurs sont uniques et spécifiques à chaque territoire dans lequel elle opère.

Actuellement, l’équipe de direction de l’unité opérationnelle africaine de la Compagnie contribue au remodelage et à la consolidation de la présence de Coca-Cola sur plusieurs marchés, en veillant à ce que les moyens et les investissements appropriés soient déployés afin de doubler la mise en matière d’engagements de croissance durable dans les communautés à travers l’Afrique.

Dans cette optique, la société SOFAVIN, filiale du Groupe FOBERD a été désignée comme l’embouteilleur de Coca-Cola au Gabon à compter du 1er juillet 2022. SOFAVIN produira et commercialisera tous les produits de nos marques disponibles au Gabon, il s’agit de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes.

SOFAVIN s’appuiera sur les méthodes et les pratiques existantes au sein du système Coca-Cola pour délivrer un service client de qualité tout en se concentrant sur la mise en œuvre de la stratégie centrée sur le marché et l’exécution des projets à travers le pays. Avec ce changement, Coca-Cola entend réaffirmer son engagement à l’égard au Gabon et accélérer la croissance en créant un système réactif qui génèrera de la valeur pour les clients et les consommateurs grâce à l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement, des technologies de l’information et du service client, par le biais d’entreprises locales indépendantes qui connaissent parfaitement leurs communautés et leurs clients.