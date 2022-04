Gabon: le Groupe Bolloré officialise la fin de ses activités portuaires et logistiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce jeudi 31 mars 2022 que le groupe international de transport et logistique Bolloré annoncé la signature de l’accord pour pour l’acquisition de ses activités de transport et de logistique africaines opéré par Bolloré Africa Logistics au groupe MSC, la première compagnie maritime mondiale. Une transaction dont le montant s’eleverait à 5,7 milliards d’euro soit

En effet, cette opération, qui marque la fin des activités du géant français sur le continent, intervient à la suite de l’avis favorable de chacune des instances représentatives du personnel consultées dans le Groupe Bolloré. Elle concerne entre autres les entités portuaires, ferroviaires et logistiques en Afrique ainsi que les concessions portuaires en Inde, au Timor Leste et en Haïti.

Selon le communiqué du groupe, cette cession, nette des intérêts minoritaires, reste toutefois conditionnée par « l’obtention d’autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes ainsi qu’à l’accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa Logistics ». Elle devrait intervenir d’ici la fin du premier trimestre 2023.

Conscient de la crainte que suscite ce départ, le Groupe MSC s’est formellement engagé à conserver Bolloré Africa Logistics comme une entité autonome, à maintenir l’organisation actuelle mais surtout les emplois et les projets. A noter également que le Groupe Bolloré « conservera une présence importante en Afrique, notamment à travers Canal+ et poursuivra également ses développements dans de nombreux secteurs comme la communication, le divertissement, les télécoms et l’édition ».