Gabon: le Groupe BGFIBank prêt à accompagner GSEZ Airport pour la construction du nouvel aéroport de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le projet de construction du nouvel aéroport international de Libreville et de la voie de contournement pourrait connaître un coup de fouet dans les prochains mois. En effet, au cours d’une séance de travail qui s’est tenue le lundi 14 février 2022 dans les bureaux de GSEZ Airport, le Groupe BGFIBank a marqué sa volonté d’accompagner la première cité dans la mise en œuvre de ces deux projets.

Cette séance de travail, qui a vu la participation du Président du Groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, accompagné pour l’occasion de l’ensemble des directeurs généraux des filiales présentes sur le territoire, et du directeur général de GSEZ Airport, et d’Arise IIP&IS, Igor Simard a permis à l’institution bancaire d’exprimer son intérêt pour les projets d’investissements porté par l’actuel concessionnaire de l’Aéroport international Léon Mba de Libreville.

A cet effet, le Groupe BGFIBank a manifesté sa volonté d’accompagner GSEZ Airport à travers le portail financier qu’offre le Groupe. D’ailleurs pour matérialiser cette volonté BGFIBank Gabon a ainsi inauguré son Point Cash ADL. « Nous avons tenu cette séance de travail avec le top management de GSEZ Airport pour exprimer notre volonté de les accompagner dans ces deux projets d’envergure nationale, de renforcer notre partenariat et d’étendre nos relations », a indiqué l’Administrateur directeur général de l’établissement bancaire Loukoumanou Waidi.

Ouverte du lundi au samedi de 7h45 à 16h30, ce Point Cash aux voyageurs des services qui s’inscrivent dans le respect de la réglementation des changes tels que, les opérations de change par l’achat et la vente de devises, le transfert d’argent via BGFIExpress et Western Union, les recharges de cartes visa prépayées, et un guichet automatique (GAB) disponible 24h/24.