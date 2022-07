Gabon: Le groupe BGFIBank lance le «Club Capital Humain» pour la gestion efficace des personnels

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une cérémonie organisée, le mardi 12 juillet dernier, dans un hôtel de la place que Henri-Claude Oyima, Président directeur général du groupe BGFIBank a procédé au lancement du « Club Capital Humain ». Véritable outil d’aide pour le gouvernement représenté par Madeleine Berre, Ministre de la Fonction publique, cette plateforme ambitionne de « fédérer les professionnels de la gestion des ressources humaines par le partage d’expériences » tant au privé qu’au public.

Leader incontesté du secteur bancaire dans la sous-région Afrique centrale, le groupe BGFIBank ne demeure pas moins un partenaire exclusif pour le gouvernement gabonais. Dernier fait en date, la signature, le mardi 12 juillet dernier, d’un accord portant création du Club Capital Humain (CCH). Selon son président directeur général, « le Club Capital Humain que j’ai l’honneur de lancer se veut être une plateforme pour fédérer les professionnels de la gestion des ressources humaines par le partage d’expériences dans le but de contribuer à la performance économique de nos entreprises ».

Par ailleurs, Henri-Claude Oyima n’a pas manqué de rappeler les enjeux derrière cet outil de gestion de ressources humaines. « le CCH vise un nivellement par le haut dont le résultat sera nécessairement l’émergence de l’écosystème à haute valeur ajoutée et de partage de stratégies », a-t-il d’ores et déjà annoncé. Pour sa part, Madeleine Berre, Ministre de la Fonction publique a indiqué qu’il s’agit « d’un document d’adaptation stratégique entre ce Club qui réunit plusieurs directeurs des Ressources humaines d’entreprises et l’État, à travers l’Office national de l’emploi (ONE), pour améliorer l’offre et de mieux animer le marché du travail ».

Autant dire que cette innovation portant la marque du savoir-faire du leader du secteur bancaire en Afrique centrale vient soutenir l’action des politiques publiques notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’idéal Formation-emploi. Dans une phase de mesures d’austérité en lien avec les fluctuations négatives du prix du baril de pétrole, les parties entendent s’appuyer sur la forte employabilité qu’offre le secteur privé.

Nonobstant, le gouvernement devra, quant à lui, veiller à l’amélioration du cadre réglementaire, inscrit comme un des piliers de cet outil. Notons que ce cadre de concertation proposera entre autres des déjeuners-débats, rencontres, séminaires et colloques sur des thèmes dédiés.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir plus d'actualités, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'inscris