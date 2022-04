Gabon: le gouvernement veut protéger la population contre l’addiction aux jeux de hasard

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le gouvernement se préoccupe du phénomène de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard. C’est sur présentation du ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha, que le Conseil de ministres du jeudi 14 avril 2022 a adopté le projet de décret portant fixation du numerus clausus admis pour la réalisation des activités projetées par les établissements de jeux de divertissement, d’argent et de hasard.

Le gouvernement gabonais entend exercer une vigilance particulière sur les établissements de jeux d’argent et de hasard. Il entend à cet effet promouvoir des pratiques responsables qui viendront limiter les pratiques anticoncurrentielles et protéger les joueurs, tel qu’indiqué dans le communiqué final du Conseil de ministres du jeudi 14 avril dernier.

Le projet de décret proposé par le ministre en charge de l’Intérieur à l’approbation du Conseil des ministres pris en application des dispositions « de l’article 41 de l’ordonnance n° 0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant Réglementation des Jeux de Divertissement, d’Argent et de Hasard en République Gabonaise, vise un développement contrôlé et équilibré de l’implantation desdits établissements, aux fins de limiter les pratiques anticoncurrentielles entre les différents opérateurs du secteur et de protéger le consommateur contre de possibles addictions résultant de l’abondance de l’offre ».

C’est donc dans l’optique de freiner toute addiction à ce type de jeux que le gouvernement marqué son accord au projet de décret proposé par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha. Ce texte réglementaire sera, comme le prévoit la pratique, visé des membres des membres du gouvernement et du président de la République Ali Bongo Ondimba avant d’être publié au journal officiel de la République gabonaise.