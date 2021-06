Gabon: le gouvernement veut porter la production de manganèse à 12 millions de tonnes d’ici 2025

2e producteur mondial de manganèse à haute teneur grâce notamment à l’apport de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) premier producteur national, le Gabon veut porter encore plus haut sa production. Comme le révèle une note d’analyse réalisée par le ministère en charge de l’Economie et de la Relance, les autorités entendent booster la production du minerai à plus de 12 millions de tonnes en 2025.

En hausse constante au cours des cinq dernières années avec un pic à 8,5 millions de tonnes en 2020, la production de manganèse devrait encore grimper au cours des cinq prochaines années. C’est en tout cas le souhait des autorités, qui entendent « accélérer le développement du manganèse » notamment en « renforçant la compétitivité du cadre règlementaire et fiscal et en mettant à niveau des infrastructures permettant de soutenir l’augmentation de la production ».

Il faut dire qu’avec des ventes et des exportations d’un peu plus de 8 millions de tonnes chacune, ce secteur est en plein boom. Fort de cette conjoncture favorable, l’exécutif entend porter la production à 9,68 millions de tonnes en 2021 (en hausse de 9,8%), et à un peu plus de 10 millions de tonnes en 2022, 2023 et 2024 avec un pic à 12 millions de tonnes en 2025. Toute chose qui devrait permettre d’augmenter les exportations et les ventes.

Misant sur une optimisation des catalyseurs d’accès aux ressources minières avec en ligne de mire la mise en perspective d’un cadastre minier et surtout un dévelopemment de la transformation locale qui reste encore faible à ce jour (environ 10%), l’exécutif entend donc étendre cette chaîne de valeur en forte croissance. Une initiative qui permettrait d’améliorer le niveau des recettes et l’employabilté.