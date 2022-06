Gabon: le gouvernement veut lutter plus efficacement contre la consommation de drogues

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 6 juin 2022, s’est tenue une rencontre entre les membres du ministère de la Santé, du ministère de la justice, les agents de la mairie de Libreville et des spécialistes de la lutte contre l’addiction aux drogues. Objectif, examiner la cartographie de la consommation des drogues au Gabon afin de lutter plus efficacement contre l’addiction des drogues.

La consommation des drogues est un phénomène qui prend beaucoup d’ampleur dans la société, principalement auprès des jeunes. A cet effet, une rencontre s’est tenue entre les autorités gouvernementales et municipales. « Nous vivons dans une société de plus en plus addictogène où la consommation à risque ne cesse de s’accroître. Nous avons des addictions aux produits tels que les drogues, l’alcool, le tabac et bien d’autres, qui ont un impact négatif en milieu scolaire, professionnel et même dans la vie associative », a déclaré la représentante du maire de la commune de Libreville sur Gabon 1ère.

Au cours de leurs échanges, des pistes de solutions ont été explorées pour la lutte efficace contre la consommation des drogues. Parmi lesquelles, adapter la prise en charge des personnes addictes aux drogues et aux alcools, mener des campagnes de sensibilisation à l’endroit des jeunes en prévenant l’entrée dans des pratiques addictives, avant de songer à les emprisonner. « On se contente de réprimer, on se contente de mettre les consommateurs en prison et je pense qu’à la longue, ce n’est pas ça la solution, la solution c’est d’abord de traiter et de guérir, parce que ce sont des maladies avant tout.», a déclaré la Directrice des Affaires sociales, de la protection de la jeunesse et de l’assistance judiciaire Linda Bongo Ondimba.

Par ailleurs, la Directrice du programme national de la lutte contre les drogues a tenu à rappeler, aux populations l’existence du décret 0287 du 07 juin 2016 interdisant de fumer dans les lieux publics. « Nous en profitons pour informer les populations de l’existence de ce cadre juridique, de cette loi et de ces décrets dont le 0287 interdit clairement de fumer dans les lieux ouverts au public.», a déclaré Renée Ndjaga-Enombo.