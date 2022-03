Gabon: le gouvernement veut harmoniser les coiffures des personnels militaires féminins

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le conseil des ministres de ce vendredi 4 mars 2022 a adopté le projet de décret portant modification des dispositions de l’article 59 du décret n°0100/PR/MDN du 15 avril 2021 portant règlement de la discipline générale dans les Forces de défense. Ce texte va permettre d’harmoniser les coiffures des personnels féminins dans les Forces de défense.

Structurée autour de quatre axes majeurs, la loi portant règlement général de la discipline dans les Forces armées porte sur les règles de la hiérarchie militaire et du commandement, les devoirs et la formation militaire, les règles du service, les récompenses et les punitions.

Ainsi, avec la modification des dispositions de son article 59, cette loi devrait intégrer un nouvel axe qui va « doter les Forces de défense d’un cadre légal régissant l’uniformité des personnels féminins par rapport à leurs différentes coiffures permettant un port conforme de la tenue et des attributs militaires ».