Gabon: le gouvernement va mettre en place un Conseil supérieur des forces de Police

C’est sur présentation du ministre de l’Intérieur que le Conseil des ministres de ce mercredi 29 juin 2022 a entériné le projet de décret portant organisation, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur des forces de police nationale. Un organe consultatif paritaire du niveau opérationnel principal en matière d’organisation et de gestion des structures et d’emplois, de déontologie des forces de sécurité.

Dans le souci de trouver une solution pérenne au phénomène de racket et de comportements déviants de la part des pandores du Gabon, le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha a présenté le projet de décret portant création du Conseil supérieur des forces de Police. Un organe compétent pour réglementer les activités dans les rangs des forces de l’ordre.

Le présent projet de décret définit le cadre d’intervention du Conseil supérieur des forces de police nationale. « Organe consultatif paritaire du niveau opérationnel principal, le Conseil Supérieur des Forces de Police assiste le Président de la République, et le Gouvernement en matière d’organisation et de gestion des structures et d’emplois, de déontologie, d’activités, des ressources humaines et des autres moyens des Forces de Police Nationale » peut-on lire dans le communiqué final du conseil des ministres.

Depuis plusieurs années, les forces de sécurité et de défense sont pointées du doigt dans le phénomène de racket qui ternit l’image de ces derniers. Des accusations pour lesquelles le ministre de l’Intérieur a déjà pris des mesures telles que le port d’un gilet d’identification et des sanctions envers les auteurs de tels agissements. Des mesures peu dissuasives au vu de la continuité d’attitudes peu orthodoxes de la part des pandores. Une proposition si elle est mise en œuvre devrait permettre d’enrayer un tant soit peu le racket observé ces dernières années auprès des transporteurs urbains principalement.

