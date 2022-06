Gabon: le gouvernement va accroître la subvention des prix des carburants et de la farine

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est sur présentation du ministre du Budget et des comptes publics que le Conseil des ministres a entériné le Projet de loi de finances rectificative 2022. Un texte qui tient compte de l’évolution du contexte économique mondial et qui devrait permettre au gouvernement d’apporter des ajustements financiers notamment en matière de projets prioritaires.

En effet, l’adoption de ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) de l’année 2022, intervient dans un contexte international marqué par l’opération militaire russe en Ukraine et qui a eu un impact indéniable sur l’économie mondiale. Ce projet de texte tient également compte des « engagements avec les partenaires techniques et financiers ainsi que la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) ».

Selon le communiqué final du Conseil des ministres ce projet de budget a pour principaux axes l’augmentation de la prise en charge de l’assurance maladie au profit des Gabonais Économiquement Faibles (GEF); la poursuite des travaux de la Transgabonaise dans le cadre du PAT ou encore la poursuite de la prise en charge des coûts de restructuration des entreprises et établissements publics.

Autre axe prioritaire est sans aucun doute « le soutien aux prix des carburants et de la farine » qui constitue une réponse à la problématique de l’inflation observée ces derniers mois. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de maîtrise des prix. Selon le ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou « la stratégie consiste notamment à subventionner le blé et les produits pétroliers, à maintenir la défiscalisation des produits du dispositif de la vie chère et la mesure de gratuité du transport urbain. ».