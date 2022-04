Gabon: le gouvernement se réjouit de la vivacité des écuries politiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’un point de presse animé ce lundi 25 avril 2022 que le ministre de la Communication Pascal Houangni Ambouroue a tenu à faire un tour d’horizon du traitement de l’actualité de ce week-end notamment sur le plan politique. A cet effet, le membre du gouvernement s’est réjouit du traitement équitable de l’actualité politique qu’il a porté sur la célébration en différé des 54 ans du Parti démocratique gabonais (PDG) ou sur la journée de réflexion organisée à Lambaréné par les parlementaires de l’opposition.

En effet, au cours de cette rencontre qu’il veut trimestrielle, le ministre de la Communication a fait un tour d’horizon des traitements réservés au différentes sujets d’actualité. Ainsi, il a évoqué entre autres la nomination des Hauts commissaires de la République, l’activité politique aussi bien du PDG que des partis de l’opposition, la hausse du baril du Pétrole, la remise de plusieurs lots de taxis sur l’étendue du territoire ou encore les violences basées sur le genre.

Ainsi, concernant l’actualité politique, Pascal Houangni Ambouroue est revenu sur la commémoration en différé du 54ème anniversaire du PDG qui a été abondamment évoquée dans la presse. « La presse a relevé l’effervescence et la forte mobilisation des militants du PDG », a-t-il relevé. Dans le même ordre d’idées, le ministre de la Communication a salué le traitement par les rédactions des journées parlementaires organisées ce samedi 23 avril par les députés et sénateurs de l’Union nationale, du parti Les Démocrates et du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM).



Pour ce faire, le membre du gouvernement s’est félicité de ce traitement équitable. « Le gouvernement se réjouit de la vivacité des écuries politiques et salue le déploiement de notre modèle de démocratie apaisé, gage d’un meilleur vivre ensemble au-delà des clivages idéologiques », a indiqué Pascal Houangni Amboroue.