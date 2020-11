Gabon: le gouvernement se penche «enfin» sur la problématique du transport

Ce jeudi 12 novembre 2020 le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé un Conseil de Cabinet interministériel axé sur le secteur Transport. Il était question lors de cette séance de travail d’évoquer les réformes à mettre en œuvre pour dynamiser ce secteur, en l’occurrence l’amélioration du cadre juridique, la problématique du transport des populations et la situation du personnel des différentes entités constituant ce département.

Impacté par la crise sanitaire de la Covid-19, le secteur du transport était au centre de la réunion de travail présidée par le chef du gouvernement en présence du ministre des Transports Léon Armel Bounda Balonzi et des responsables des entités concernées par cette problématique. Il était question de trouver les voies et moyens de permettre à l’activité dans son ensemble de retrouver son rôle d’accélérateur de croissance.

A cet effet, Rose Christiane Ossouka Raponda a instruit le ministre des Transports d’accélérer les projets et les programmes afin d’aboutir à des résultats palpables à court terme, de sorte d’améliorer de façon rapide les conditions de transport des populations.

Au nombre des propositions qui doivent aider à réformer le secteur l’examen de fond en comble du cadre juridique qui régit chacun des services dépendant du département Transport afin de les arrimer aux exigences du moment mais aussi la question des ressources humaines et de la masse salariale qui doit être revisitée. « Des propositions vont être faites afin que les entreprises soient vitales, de sorte que, in fine, l’offre adéquate de transport permette de favoriser la mobilité urbaine, désenclaver les zones rurales et périurbaines », a indiqué Léon Armel Bounda Balonzi.