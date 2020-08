Gabon : le gouvernement s’apprête à lancer un nouvel emprunt global de 156 milliards auprès de la BAD

Estimée à un peu plus de 5600 milliards de francs CFA à fin mars 2020, selon la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), la dette publique gabonaise devrait s’alourdir un peu plus dans les mois à venir. Et pour cause, malgré les récentes récriminations du Fonds monétaire internationale (FMI) qui soulignent que « la dynamique de la dette s’est détériorée et que les risques pour sa viabilité ont considérablement augmenté », le gouvernement s’apprête à lancer de nouveaux emprunts d’un montant global de près de 156 milliards de FCFA.

Réunis en conseil interministériel ce lundi 3 août 2020 autour de Rose Christiane Ossouka et par visioconférence, les membres du gouvernement et notamment le ministre en charge de l’Economie et de la Relance ont évoqué un certain nombre de projets de textes, portant principalement sur de nouveaux emprunts à contracter auprès de la Banque africaine de développement (BAD).

En effet, alors qu’il vient de recevoir du Fonds monétaire international (FMI) près de 90 milliards de FCFA pour « renforcer le système sanitaire », le gouvernement s’apprête donc à contracter auprès de la BAD, trois nouveaux emprunts. Le premier d’un montant de près de 61 milliards de FCFA, et les deux autres respectivement de 29,4 et 66 milliards de FCFA, soit un montant global de quasiment 156 milliards de FCFA.

Si pour l’heure aucune communication officielle ne révèle la destination de ces fonds une fois contractés auprès de l’institution panafricaine, le contexte actuel peut donner certaines indications puisque Moody’ rappelait récemment que « les liquidités du gouvernement restent limitées et l’amélioration du bilan prendra du temps ». A noter qu’avec ces nouveaux emprunts, le montant cumulé des décaissement de la BAD au profit du Gabon, s’élèverait à près de 260 milliards de FCFA au cours des deux derniers mois.