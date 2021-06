Gabon: le gouvernement rend hommage à Rose Francine Rogombé à l’occasion de la fête des mères

Le Gabon, à l’instar de nombreux pays, a célébré la fête des mères ce dimanche 30 mai 2021. Occasion pour le gouvernement de rendre hommage aux femmes du pays en tête desquelles, l’ancienne présidente du Sénat et présidente de la République gabonaise par intérim en 2009, Rose Francine Rogombé, décédée le 10 avril 2015.

Plusieurs membres du gouvernement étaient du côté de Lambaréné ce dimanche dans le cadre de la fête des mères. Le gouvernement a tenu à rendre hommage aux femmes et mères gabonaises. Une attention particulière a été portée sur l’ancienne Présidente du Sénat, Rose Francine Rogombé, par ailleurs première femme magistrat du Gabon et première femme a avoir occupé la fonction de président de la République en assurant l’intérim de 2009.

La célébration a tourné autour du thème « leadership, pluralité du rôle de maman et résilience en tant de crise ». Selon la ministre des Droits des femmes Prisca Koho Nlend dans son discours circonstanciel, l’idée derrière le choix de ce thème est de promouvoir le leadership et le rôle multidimensionnel des mamans ainsi que leur volonté et détermination à briser les barrières.



Autre fait marquant de cette célébration de la fête des mères, est l’octroi de 2300 kits de maternité. Lesquels, selon Prisca Koho Nlend « seront déployés dans toutes les maternités du pays, de Libreville aux districts en passant par les chefs lieu de provinces et départements ».