Gabon: le gouvernement relance le projet du gisement de fer de Belinga

Ce vendredi 19 août 2022 le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé à l’immeuble du 2 décembre la cérémonie de signature de la Convention de recherche dans le cadre de la reprise effective des travaux de développement du gisement de fer de Belinga avec le minier australien Fortescue Metals Group et Africa transformation and industrialization fund (ATIF). Un projet d’envergure qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’accélération de la Transformation (PAT).

C’est en présence du chef du gouvernement et du ministre de l’Economie et de la Relance, Nicole Roboty épouse Mbou que le ministres des Mines Elvis Ossindji et l’administrateur général par Intérim de Fortescue Shadi Sayadi ont procédé procédé à la signature de cette convention qui marque de manière effective la reprise du projet Belinga.

Un projet impulsé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation et de diversification de l’économie avec comme objectif de renforcer la contribution du secteur minier à l’essor de l’économie nationale. Ainsi, la signature de cette convention marque une étape importante dans le développement dudit projet et concerne exclusivement la phase exploration.

Lors de son intervention Elvis Ossindji a souligné l’importance que revêt ce projet qui devrait permettre la création de millier d’emplois mais aussi le développement de nouvelle infrastructure. « Ce projet du gisement de fer de Belinga est connu depuis des décennies. Et dès l’accession de son excellence Ali Bongo à la magistrature suprême, ce projet a fait l’objet de plusieurs études pour justement valoriser ce gisement de classe international », a-t-il indiqué.