Gabon: le gouvernement réforme l’ONE en Pôle national de l’emploi

Le Conseil de ministres réuni par visioconférence le jeudi 29 avril 2021, a entériné le projet de loi portant réorganisation de l’Office national de l’emploi (ONE) en Pôle national de promotion de l’emploi (Pôle Emploi). Une réforme inscrite dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation qui vise à répondre à la politique du gouvernement en matière d’insertion et de réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.

Présenté par le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, Madeleine Berre, ce projet de loi a été élaboré dans l’optique de promouvoir et d’accompagner le gouvernement dans sa politique de l’emploi au Gabon. Le projet de loi précise qu’en prenant l’appellation de Pôle national de promotion de l’emploi, l’ONE « voit ses compétences renforcées et élargies pour mieux répondre à la vision de notre politique de l’emploi ».

Selon le gouvernement, cette réforme vise à la modernisation et l’amplification du dispositif d’aide d’accès à l’emploi des jeunes et la mise en œuvre des mesures spécifiques prises par l’exécutif en matière d’insertion et de réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi, telle qu’inscrite dans le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT). Par ailleurs, avec plus de 104 000 emplois perdus en 2020 dans le pays, dont 46% des femmes, selon le rapport 2020 du système des Nations Unies au Gabon, le Pôle national de l’emploi saura-t-il faire face à cette difficulté inhérente à l’actuelle crise économico sanitaire? C’est la grande question.