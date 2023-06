Gabon : le gouvernement rappelle à l’ordre Air France sur le prix exorbitant de ses billets

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décrié depuis plusieurs années par de nombreux passagers, le prix du billet d’avion pratiqué par la Compagnie Air France a été l’un des sujets abordés lors de l’audience accordée par le ministre des Transports Roger-Auguste Bibaye Itandas au directeur régional d’Air France Afrique Eric Louveau. Occasion pour le membre du gouvernement d’inviter son hôte à revoir à la baisse le prix des billets qui constitue depuis plusieurs années un goulot d’étranglement pour les passagers gabonais.

Si cette entrevue avait pour objet de discuter du renforcement de la coopération entre le Gabon et la compagnie aérienne, Eric Louveau a décliné au membre du gouvernement la nouvelle vision, les perspectives pour Air France. Profitant de cette occasion, Roger-Auguste Bibaye Itandas a mis un accent particulier sur la problématique du Coût du billet jugé exorbitant par les passagers.

En effet, le Gabon fait partie des 5 destinations les plus importantes et les plus lucratives de la compagnie française en termes de volume de passagers. À ce titre, elle transporte en moyenne 130 000 passagers chaque année avec plus de 1000 emplois indirects créés pour l’économie gabonaise. Sa desserte quotidienne au départ de Libreville via Paris offre même plus de 1000 destinations, grâce à l’alliance SkyTeam. Mais les prix des billets pour le trajet Libreville-Paris demeurent encore dispendieux.

C’est donc fort de ce constat que le ministre des Transports, conformément aux instructions du Chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, a exhorté, la compagnie française à revoir à la baisse les prix de la liaison Libreville-Paris, jugés exorbitants par la clientèle gabonaise en dépit des offres promotionnelles sporadiques. Cette baisse des prix pourrait donc constituer un véritable ouf de soulagement pour les passagers gabonais.

À noter qu’Air France Gabon abrite la direction régionale de 7 pays : Gabon, Congo, Cameroun, République Démocratique du Congo, Tchad, Guinée équatoriale, République Centrafrique.