Gabon: le gouvernement précise enfin les modalités du concours de l’arrondissement le plus propre

Après des longues semaines de silence, le gouvernement a finalement rendu publiques les modalités du Concours de l’arrondissement le plus propre. En effet, le ministre d’Etat, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, Denise Mekam’ne Edzidzi, assurant l’intérim du ministre de l’Interieur, a initié une série d’échanges, le mercredi 16 novembre 2022, avec les maires des communes et d’arrondissements de la capitale sur l’effectivité de cette initiative.

Longtemps évasif sur l’effectivité de la mise en œuvre du concours de l’arrondissement le plus propre annoncé en grande pompe le 12 octobre dernier par Rose Christiane Ossouka Raponda , Premier ministre sur instructions du Chef de l’État, le concours de l’arrondissement devrait rentrer dans sa phase de mise en œuvre dans les toutes prochaines semaines. C’est en tout cas ce qui ressort des éclaircissements apportés par le ministre d’Etat, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles.

En effet, assurant l’intérim de son collègue Lambert Noël Matha le ministre d’État chargé des relations avec les Institutions Denise Mekam’ne Edzidzi, assurant de l’intérieur endeuillé, a présidé une réunion ayant pour but la mise au point avec les édiles des communes du pays quant aux modalités de cette initiative portée par le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba. Le membre du gouvernement a précisé les critères d’éligibilité dudit concours.

‹‹ Le nettoyage des rues,des plages, les monuments et les cimetières y compris les places publiques. Dératiser , abattre les animaux errants, entretenir, embellir les espaces verts, relaver les façades, et curer les caniveaux enfin l’entretien des marchés ››, a indiqué Denise Mekam’ne Edzidzi. Par ailleurs, le membre du gouvernement a précisé que ledit concours sera supervisé par les gouverneurs, deux rapporteurs,un régisseur et cinq commissaires. Rappelons également qu’il concerne uniquement les communes disposant d’au moins deux arrondissements.