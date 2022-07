Gabon: le gouvernement pour une plus grande implication des établissements de crédits dans l’économie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 07 juillet dernier, le ministre du Budget et des Comptes publics, Édith Ekiri Monombi a reçu à son cabinet une délégation de l’Association des professionnels des établissements de crédits (Apec). Il etait question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon des performances de l’économie nationale mais aussi solliciter la pleine implication de ces derniers dans le raffermissement du tissu économique.

C’est conduite par son président Waidi Loukoumanou que la délégation de l’Association des professionnels des établissements de crédits (Apec) a été reçue par le membre du gouvernement, en présence de plusieurs de ses collaborateurs. Une rencontre qui s’inscrivait dans le cadre dialogue public-privé et qui a permis de faire le point sur les performances de l’économie nationale et la situation des finances publiques.

Cette échange avec les responsables des établissements de crédits intervient à la suite de la validation, par le Conseil d’Administration du Fonds monétaire international (FMI) le 27 juin dernier, des première et deuxième revues du programme signé avec cette institution financière et l’approbation d’un appui financier supplémentaire de 155,1 millions de dollars US soit près de 100 milliards de FCFA.

Occasion pour le ministre du Budget et des Comptes publics, de rappeler « le rôle incontournable du secteur bancaire dans le financement de l’économie ». Pour sa part, le président de l’Apec, Waidi Loukoumanou a réaffirmé l’engagement de cette organisation à maintenir son rôle de partenaire de premier plan de l’État.

