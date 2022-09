Gabon: le gouvernement plafonne les prix de 48 produits alimentaires pour lutter contre la vie chère

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la lutte contre la flambée des prix sur le marché, le gouvernement a procédé ce jeudi 15 septembre 2022 à la signature d’un protocole d’accord avec les opérateurs économiques pour l’application optimale de la nouvelle mercuriale de prix. Un accord qui concerne 48 produits alimentaires importés selon diverses catégories telles que les viandes, les volailles, les poissons, les conserves, le riz et les produits laitiers.

C’est des mains de Nicole Janine Lydie Roboty épouse Mbou, Yves Fernand Manfoumbi et Brice Paillat, respectivement ministre de l’Economie et de la Relance, ministre du Commerce et ministre des Transport qu’à été signé ce protocole d’accord visant à l’application de la nouvelle mercuriale des prix avec les opérateurs économiques. En effet, ladite mercuriale fixe les prix plafond aux stades gros, demi-gros et détail de 48 produits alimentaires importés.

Ainsi, ledit protocole consacre non seulement le principe de blocage des prix et de la liberté surveillée mais aussi l’agencement des marges. Prévue prendre effet à compter du 1er octobre 2022, elle prend en compte quatre éléments principaux notamment le niveau actuel des prix des produits cibles sur le marché international; l’application d’un taux global réduit (TGR) de 5% au cordon douanier pour lesdits produits; l’application d’un abattement de 60% de la valeur en douane du fret maritime et le plafonnement des marges globales sur la distribution à 24,5%.

Lors de son intervention, le ministre de l’Economie a rappelé que la mise en œuvre de cette nouvelle mercuriale n’avait pas pour objectif d’anormalement baisser les prix « mais plutôt de maintenir les prix justes ». Pour leur part les opérateurs économiques se sont engagés à respecter scrupuleusement les prix des produits définis et faire jouer la concurrence en dessous des niveaux fixés, respecter le niveau des marges des produits importés soumis au taux global réduit, respecter les règles de transparence commerciale, entre autres.

Pour veiller au strict respect de cette mesure, la Direction générale de la consommation et de la concurrence (DGCC) procédera à la surveillance du marché. Celle-ci devrait se matérialiser par le déploiement des équipes de contrôleurs des prix sur le terrain et devrait aboutir à des sanctions pécuniaires en cas de non-respect.