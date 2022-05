Gabon: le gouvernement peaufine sa feuille sur l’Accord de facilitation des échanges de l’OMC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 23 mai 2022 s’est ouvert à Libreville l’atelier national de validation de la feuille de route en vue de la mise en œuvre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la facilitation des échanges. En effet, cet accord contient des dispositions visant à accélérer le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises.

Cet atelier qui s’est tenu du 23 au 25 mai avait pour objectif d’échanger sur les démarches à suivre en vue de la mise en œuvre des réformes économiques et commerciales pour les 5 prochaines années, en vue de faciliter les échanges commerciaux. Une nécessité pour accroître le volume des échanges commerciaux avec à terme la simplification, la modernisation et l’harmonisation des processus d’exportation et d’importation.

Ainsi, ces travaux menés par le Comité national de facilitation des échanges auront pour mission de procéder à l’examen technique en vue de valider de manière consensuelle les différentes articulations constitutives de la feuille de route nationale sur l’accord de facilitation des échanges (AFE). Occasion pour le ministre du Commerce Yves Fernand Manfoumbi de rassurer les entreprises sur la volonté du gouvernement de mener à bien les réformes qui permettront de dynamiser et de rendre effectif cet accord.

« J’engage nos partenaires et les opérateurs économiques à faire œuvre utile en s’associant et en soutenant les initiatives du gouvernement dont l’ambition est de faciliter les transactions et les opérations commerciales à l’effet de booster le développement du secteur privé et de la croissance économique », a indiqué Yves Fernand Manfoumbi.