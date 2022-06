Gabon: le gouvernement peaufine l’organisation de la Mission économique et commerciale de la Francophonie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 20 juin, les locaux du ministère des Affaires étrangères ont servi de de cadre à la réunion de restitution du niveau d’avancement des travaux préparatoires de l’organisation de la deuxième Mission économique et commerciale de la Francophonie. Une mission conduite par le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo qui permettra à de nombreuses entreprises des régions francophones de s’imprégner des opportunités qu’offre le Gabon en matière d’investissement.

C’est en présence du ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, Yves Fernand Manfoumbi, du ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats public privé, chargé de l’Amélioration de l’environnement des affaires Hugues Mbadinga Madiya et du ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo que s’est déroulée cette réunion de restitution. Il était question pour les membres du gouvernement de s’imprégner de l’état d’avancement de l’organisation de cette mission qui accueillera de nombreuses entreprises des pays membres de la Francophonie.

En effet, du 06 au 08 juillet prochain, Libreville sera l’hôte de la deuxième Mission économique et commerciale de la Francophonie. Un événement qui réunira entre 200 et 250 partenaires potentiels qui pourront prospecter le marché gabonais pour faire des affaires. A noter que cette mission sera marquée par le forum de haut niveau avec les autorités politiques et économiques du Gabon ; des rencontres B2B avec de grands groupes et des PME locales ; entre agences de promotion commerciale et d’investissement, banques et institutions de financement régionales ; visites « sur mesure » d’entreprises innovantes et des activités de réseautage.



Il faut souligner que cette Mission économique et commerciale de la Francophonie constitue une véritable opportunité pour le Gabon au vu du potentiel que représente l’espace économique de cette organisation. En effet, la Francophonie ce sont 88 Etats et gouvernements répartis sur 5 continents; 14% de la population mondiale; 16% du produit national brut mondial et 20% du commerce mondial des marchandises.

