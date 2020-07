Gabon: le gouvernement Ossouka Raponda sommé de se mettre au travail par Ali Bongo

Au cours du Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 22 juillet 2020, le président de la République Ali Bongo Ondimba a décliné longuement les objectifs du nouveau gouvernement conduit par Rose Christiane Ossouka Raponda. Au nombre de ceux-ci, le renforcement de la riposte face à la Covid-19 et la relance de l’économie « afin de répondre aux attentes de nos compatriotes et améliorer ainsi les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais ».

Déjà lors de l’audience qu’il a avait accordée au nouveau chef du gouvernement, le numéro un gabonais s’était montré clair sur la nécessité de se mettre au travail pour répondre aux attentes des populations. Ainsi, la séance du Conseil des ministres a été l’occasion de rappeler aux membres du gouvernement leur responsabilité.

Ali Bongo Ondimba a donc décliné trois points de repères à respecter dans le cadre du travail gouvernemental. Il s’agit en l’occurrence de mettre en avant le sens des priorités, qui dans le contexte actuel doit être essentiellement tourné sur la relance économique. « Le deuxième point de repère, est le souci de l’efficacité qui se concrétise par l’exigence de résultats concrets, capables d’améliorer significativement et très rapidement le quotidien des Gabonaises et des Gabonais », peut-on lire dans le communiqué final du Conseil des ministres.

Enfin, l’exemplarité qui commande à chaque membre du gouvernement d’être au service de la Nation. Le chef de l’Etat a rappelé d’ailleurs que la lutte contre la corruption et la bonne gestion des deniers publics demeurent une priorité absolue.