Gabon: le gouvernement Ossouka Raponda a-t-il fait main basse sur le financement des événements culturels ? 

C’est la question qui taraude les esprits depuis un peu plus de deux ans au vu de l’absence d’organisation d’événements culturels dans le pays. En effet, malgré l’existence de décret instituant la fête de la culture, la nuit de la musique, le Symposium international de sculpture sur bois de Libreville ou encore le Carnaval international de Libreville, et l’octroi d’une ligne budgétaire dans la loi des Finances, l’opinion se questionne sur le silence du gouvernement Ossouka Raponda sur la non–tenue de ces évènements.

Malgré un budget du ministère de la Culture estimé a un peu plus de 5,5 milliards de FCFA dans la loi n°044/2020 du 11 janvier 2021 déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2021, ce département semble avoir décidé de mettre de côté une grande partie de ses missions régaliennes. Si en 2020 et 2021, il pouvait arguer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le covid-19, depuis ce début d’année aucune célébration n’est à l’ordre du jour.

Un fait pour le moins curieux surtout que l’ensemble de ces évènements ont été institués et devraient être inscrits dans un calendrier bien défini par le gouvernement. C’est le cas notamment de la fête des cultures instituée par décret n°305/PR/MCAEPRDH du 31 mars 2008, la Nuit de la musique et le le Symposium international de sculpture sur bois de Libreville par décret n°0454/PR/MENESTFPRSCJS du 18 avril 2013 ou encore le Carnaval international de Libreville institué par le décret n°455/PR/MENESTFPRSCJS.



Toute chose qui ne manque pas de susciter des interrogations surtout qu’une subvention serait octroyée pour l’organisation de ces évènements via le budget du ministère de la Culture. Ainsi, où serait passé l’ensemble des financements inscrits dans le budget de l’Etat depuis ces deux dernières années? Et qu’est ce qui justifie le manque de communication du gouvernement sur l’organisation d’événements pourtant institutionnalisés?