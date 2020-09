Gabon: Le gouvernement ordonne la fermeture immédiate de tous les bars et motels ouvert clandestinement

C’est par le biais d’une note émanant du cabinet du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale des opérations avec en objet « Renforcement des dispositions sécuritaires relatives à la lutte contre la covid-19 sur l’ensemble du territoire », que le gouvernement a rendu publiques les nouvelles mesures restrictives mises en place compte tenu du relâchement observé dans le pays. Desdites mesures, figure l’injonction de fermer tous les bars, hôtels et lieux de divertissementt.

C’est par une note produite par le Commandement en chef en second chargé des unités opérationnelles et de la logistique référencée au n°0001501/MDN/SG du 19 août 2020 puis la note de service N° OS68 CCFPN/COSCUOL-DGOPS CAB du 20 mars 2020 que le gouvernement a confirmé le durcissement des mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus.

C’est en raison de la « prorogation par le gouvernement de l’état d’urgence sanitaire que les Forces de Défense et de Sécurité engagées dans l’opération « HIPPOCRATE », sont sommées de maintenir « les dispositifs sécuritaires des Forces de Police Nationale déployés, au vu d’une remobilisation suite au relâchement observé des équipes sur le terrain », a-t-on pu lire dans le document parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Les missions à exécuter rendues publiques dans cette note de service signée du commandant en chef des Forces de Police nationale le Général de brigade Serge Hervé Ngoma sont entre autres celle de la « fermeture immédiate des débits de boissons que sont les bars dancing, Snack bars, boîtes de nuit, vendeur de boisson locale et traditionnelle ». Cette injonction s’ajoute celle de la « fermeture des sites de loisirs et de plaisance et de divertissements tels que les plages et les terrains de sport », précise la note de service.