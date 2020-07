Gabon: le gouvernement n’entend pas légaliser le mariage homosexuel

Au terme du processus du vote en faveur du retrait de la disposition incriminant l’homosexualité par le Sénat ce lundi 29 juin 2020, le Premier ministre a réagi sur le débat qui meuble les conversations des populations depuis quelques temps au Gabon. Selon Julien Nkoghe Bekale qui se dit satisfait du retrait de l’alinéa 5 de l’article 402 du Code pénal, « le mariage entre personnes de même sexe ne sera jamais autorisé », rapporte Gabonreview.

C’est une bataille gagnée par le gouvernement qui a réussi à retirer du Code pénal la disposition réprimant l’homosexualité au Gabon. Une décision qui n’a pas manqué de susciter un véritable tollé au sein de la population, laquelle dit rejeter des pratiques « contre-natures » portant par ailleurs atteinte aux us et coutumes ainsi qu’aux valeurs sociales gabonaises.

Sauf que selon les confrères de Gabonreview, le chef du gouvernement Julien Nkoghe Bekale aurait tenté de rejeter toutes les intentions relevées par l’opinion gravitant autour de la dépénalisation de l’hosexualité. « Nous avons tenu, au gouvernement, à ne jamais autoriser le mariage entre personnes de même sexe. Ça ne sera jamais autorisé, et je l’affirme. Le mariage, c’est l’union entre un homme et une femme, et la famille est le socle de notre société », a rassuré le Premier ministre, qui tente d’apaiser les tensions.

Et ce dernier de poursuivre par ailleurs son discours en prétextant que la dépénalisation de l’homosexualité au Gabon vise essentiellement à garantir les libertés individuelles et orientations sexuelles de tous, y compris celui des minorités. « Des dispositions contenues dans le nouveau Code pénal punissent l’exhibitionnisme sexuel. Nous avons toujours condamné l’exhibitionnisme et l’atteinte aux moeurs, mais nous avons respecté l’orientation sexuelle et le droit des minorités », a t-il indiqué.