Gabon: le gouvernement met de l’ordre dans la délivrance de diplômes de formations paramédicales

C’est sur présentation du ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, que le gouvernement, réuni en Conseil de ministres ce mercredi 07 avril, a adopté, le projet de décret relatif à la formation des professionnels des services paramédicaux. Un projet qui vise à fixer un cadre commun régissant la délivrance des diplômes de formation, qui jusqu’ici était laissée à la seule appréciation des écoles et centres de formation.

C’est l’un des points abordés lors de la séance du Conseil des ministres qui s’est tenu le 7 avril 2021 par visioconférence. Le gouvernement a décidé de l’adoption d’une législation dans la délivrance des diplômes de formations paramédicales en entérinant le projet de décret définissant le cadre juridique régissant le domaine d’exercice des professions paramédicales.

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, ledit projet ambitionne d’apporter « une innovation en ce qui concerne les formations, lesquelles seront désormais régulées par voie réglementaire et sanctionnées par des diplômes nationaux ».



Cette réorganisation devrait donc définir le cadre commun dans lequel les établissements d’enseignement supérieur conçoivent et mettent en œuvre les formations qui conduisent à la délivrance des diplômes nationaux délivré sur la base d’un référentiel de formation fixé, « par Arrêté conjoint du ministre en charge de la Santé et du ministre en charge de l’Enseignement supérieur » ou « par Arrêté conjoint du ministre en charge de la Santé et le ministre en charge de la Formation professionnelle ».