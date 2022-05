Gabon: le gouvernement lance un passeport bleu CEMAC pour les réfugiés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la mise en circulation effective du passeport biométrique de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), le ministre de la Défense nationale Félicité Ongouori Ngoubili, assurant l’intérim du ministre de l’Intérieur a présidé ce dimanche 15 mai 2022 la cérémonie d’homologation dudit document. Un événement qui constitue une avancée significative dans la mise en œuvre de la libre circulation des personnes dans la zone CEMAC.

C’est en présence du ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo et du du chef du Bureau des Nations Unies pour les Réfugiés au Gabon que le ministre de la Défense nationale et le président de la Commission de la CEMAC Pr. Daniel Ona Ondo ont procédé à la signature portant homologation du passeport biométrique de la CEMAC. Un pas de plus du Gabon vers l’intégration sous régionale d’autant plus qu’il était jusque-là le dernier des 6 pays de la Communauté à n’avoir pas mis sur pied cet instrument d’intégration.

Ainsi, au nombre des innovations que compte ce passeport, on note qu’il intègre des technologies les plus récentes. Le document qui est fait dans une matière très sécurisée sera délivré aux premiers demandeurs dans les prochains jours. Par ailleurs, soucieux de tenir compte de l’ensemble des personnes vivant sur son sol, le Gabon a également innové en prenant en compte les Réfugiés dont le passeport sera bleu.

A noter que les passeports ordinaires actuellement en circulation restent valables. C’est à l’expiration de ceux-ci qu’au renouvellement, ils seront estampillés CEMAC.