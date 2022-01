Gabon: le gouvernement lance un appel à projet des AGR pour 30 à 50 jeunes

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée ce mardi 04 janvier 2022 que le représentant du ministère en charge de la Jeunesse Rostand Lepondo a annoncé le lancement d’un appel à projet des Activités génératrices de revenus (AGR) pour 30 à 50 jeunes de 15 à 35 ans, porteurs de projets ou une idée de projet. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et leur permet de s’autonomiser.

Les Activités génératrices de revenus (AGR) portées par les jeunes devraient connaître un essor courant l’année 2022. En effet, le ministère en charge de la Jeunesse a présenté, le 4 janvier à Akanda, le lancement d’un appel à projet pour 30 à 50 jeunes de 15 à 35 ans. Celui-ci permettra aux bénéficiaires de recevoir un appui au démarrage, allant jusqu’à un million de francs CFA, en vue de leur insertion sociale et participation au développement.

Une initiative, dont l’ambition est de développer l’autonomie des jeunes. Occasion pour Rostand Lepondo de décliner les différentes phases que comporte le projet. « La première consiste à promouvoir l’initiative et inviter les jeunes à s’inscrire en ligne. Viendra ensuite la phase de la présélection des projets par la commission technique, du 18 au 19 janvier prochain. Les prochaines étapes consisteront en la sélection des projets par la Commission nationale de soutien et de suivi, le 24 janvier, pour l’évaluation des projets des jeunes selon les critères prédéfinis, avant la publication des résultats, le 25 janvier. La dernière phase est prévue le 4 février prochain, avec la cérémonie de remise des kits et chèques aux lauréats » a-t-il déclaré.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la fête de la jeunesse, édition 2021, qui vise à faire du jeune un véritable acteur du développement durable et un citoyen responsable qui prône les valeurs positives du pays. Gageons que l’initiative porte des fruits afin de favoriser l’autonomisation des jeunes et permettre la mise en pratique des nombreux projets.