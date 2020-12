Gabon: le gouvernement lance l’édition des nouvelles cartes de presse

C’est par le biais d’un communiqué de presse que le gouvernement a annoncé le lancement de la prochaine commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma. Une obtention de la ladite carte qui se fera au terme d’une demande à la direction générale du ministère de la communication.

Le ministère de la communication et de l’Economie numérique vient de lancer le processus d’édition des nouvelles cartes de presse et des métiers du cinéma. A cet effet, le ministre d’Etat Edgard Anicet Mboumbou Miyakou « informe les professionnels des médias publics et ceux de la cinématographie de la tenue prochaine de la commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma » a-t-on ou lire.

Le communiqué explique en outre que toutes les personnes concernées et désireuses de s’en procurer sont priées de « se rapprocher de la direction générale de la communication, au centre ville, derrière la poste, porte 106, pour retirer le formulaire de demande de carte de presse et des métiers du cinéma » ajoute le communiqué.

Une précision toutefois dans ledit communiqué du ministère de la communication et de l’Economie numérique qui exige à ce que la demande soit remplie et déposée avant le 23 décembre 2020, délai de rigueur.