Gabon: le gouvernement fixe le couvre-feu de 20 heures à 5 heures

C’est à l’occasion de la conférence de presse animée par les membres du gouvernement ce mardi 30 juin 2020 que le ministre de l’Intérieur qui s’est exprimé sur les mesures restrictives relatives au plan sécuritaire, a précisé que désormais le couvre-feu est fixé de 20 heures à 5 heures du matin sur l’ensemble du territoire, à l’exception des personnes affectées aux services essentiels déjà titulaires des laissez-passer. Cette mesure entrera en vigueur à partir de ce mercredi 1er juillet 2020.

C’était en autres l’une des mesures attendues par les populations Gabonaises à l’issue de cette conférence de presse du gouvernement sur la riposte sanitaire contre la coronavirus. Le gouvernement vient en effet de repousser l’heure du couvre-feu à 20h, soit deux heures supplémentaires que celle appliquée depuis mars 2020 à savoir 18h.

Cette annonce a été faite par le ministre d’Etat ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha, « concernant les mesures d’allègement dont le couvre feu notamment, celui-ci sera désormais effectif de 5H à 20H. Les forces de l’ordre veilleront à l’application desdites recommandations », a-t-il indiqué non sans préciser que les mesures pourront être revues à la baisse en cas d’évolution négative de la situation épidémiologique du Gabon.

Pour le membre du gouvernement, la circulation au-delà de 20h et jusqu’à 5h du matin n’est autorisée que pour les catégories de personnes astreintes et sur présentation d’un laissez-passer. « Vous ne pouvez pas circuler si vous n’êtes pas possesseur de ce sésame entre 20h00 et 5h00 du matin », a déclaré Lambert-Noël Matha lors de son allocution.