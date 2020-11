Gabon: le gouvernement fait le point de son adhésion à la Zone de libres échanges

Ce lundi 16 novembre 2020 l’immeuble du 2 décembre, siège de la primature, a servi de cadre à la réunion du Conseil de Cabinet interministériel axé sur la Zone de libres échanges (ZLECAF). Une rencontre qui a permis au ministre du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya de faire le point de l’état d’avancement de l’adhésion du Gabon dans ce Grand Marché Africain, avec la possibilité d’avoir plus d’exportations, notamment en ce qui concerne les marchandises et les services.

C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement que s’est déroulée cette séance de travail qui avait comme ordre du jour la mise en œuvre de la Zone de Libres Échanges ratifiée par le Gabon le 2 juillet 2019. Selon le ministre du Commerce, il était question de « faire le point de l’évolution de certains dossiers prioritaires qui devront permettre à notre pays d’entrer gagnant dans ce nouveau Grand Marché Africain ».

Hugues Mbadinga Madiya a d’ailleurs réitéré la volonté du Gabon d’intégrer cette zone « avec des atouts très importants ». « Celle-ci intégrera la suppression des droits de Douane sur le commerce intra-africain et ouvrira de nouvelles opportunités à notre pays pour créer un environnement plus compétitif et durable pour le commerce transfrontalier », a-t-il indiqué.

Ce projet qui se présentera sous la forme d’un Grand marché commun Africain d’un milliard deux cents millions d’habitants et dont le PIB sera de l’ordre de 2500 milliards de dollars sera une opportunité pour l’économie gabonaise . « Nous avons transmis les concessions tarifaires qui devraient entrer dans le cadre de ces accords, et nous l’avons fait dans les meilleurs délais. Nous sommes en train de mener des discussions avec nos collègues de la CEMAC et de la CEEAC et les autres Ministres du Commerce africain pour nous entendre sur les questions liées aux règles d’origine. Je tiens à souligner que ces négociations sont d’abord portées dans le cadre gouvernemental », a réitéré Hugues Mbadinga Madiya.