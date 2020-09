Gabon: le gouvernement fait le point de la réhabilitation des salles de classe

Dans le cadre de la rentrée des classes fixée au 9 novembre prochain l, Patrick Mouguiama Daouda, Léon Armel Bounda Balonzi et Nicole Janine Lydie Roboty, respectivement ministre de l’Education nationale, ministre des Infrastructures et ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie ont échangé avec les sociétés adjudicataires en charge de la réhabilitation des établissements scolaires du pays. Il était question de faire le point de l’état d’avancement desdits travaux et de trouver des solutions pour leur reprise et leur achèvement avant la rentrée.

Il est indéniable que la problématique de l’insuffisance des structures d’accueil demeure une véritable épine sous le pied du gouvernement, ce malgré l’annonce faite par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de faire de la réhabilitation des établissements scolaires un projet prioritaire. Pour ce faire des appels d’offres avaient été lancés et des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises (PME) nationales.

Sauf que trois ans après, si quelques travaux ont été achevés, il reste qu’un nombre important de chantiers sont à l’arrêt.Une situation qui a été donc au centre de l’échange entre les membres du gouvernement et les sociétés adjudicataires desdits chantiers. Il était question de cerner non seulement les contours de ce dossier mais surtout de s’accorder sur un mode opératoire en vue de la reprise et de l’achèvement des travaux.

Occasion pour Patrick Mouguiama Daouda, Léon Armel Bounda Balonzi et Nicole Janine Lydie Roboty d’appeler les PME à la responsabilité sociétale, de manière à ce que celles qui ont perçu les fonds publics pour ces chantiers les terminent dans les règles de l’art. « Il n’y a pas de raison qu’on touche l’argent du contribuable et qu’on ne travaille pas. Aujourd’hui, les ressources doivent être utilisées avec parcimonie », a indiqué le ministre des Infrastructures.