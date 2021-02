Gabon: le gouvernement face à la presse ce vendredi 12 février 2021

Ce vendredi 12 février 2021 à 15 heures, à l’auditorium du ministère de l’Économie et de la Relance, sis au Boulevard Triomphale, dans le 2ème arrondissement de Libreville, les membres du gouvernement seront face à la presse nationale et internationale. A l’ordre du jour, la situation épidémiologique de la Covid-19 au Gabon et l’annonce de décisions complémentaires susceptibles de perturber nos vies quotidiennes.

L’annonce de la tenue de la conférence de presse du gouvernement intervient seulement quelque temps après l’allocution du président de la République Ali Bongo Ondimba sur la situation de la pandémie au Gabon au cours de laquelle il a tenu à annoncer des mesures de riposte beaucoup plus drastiques. « Dans les jours à venir, des décisions complémentaires sont susceptibles d’être prises. Celles-ci pourraient venir perturber nos vies quotidiennes », a-t-il martelé.

Des décisions qui s’annoncent encore plus restrictives des libertés et du quotidien des Gabonaises et des Gabonais ainsi que des ressortissants étrangers vivant au Gabon. Un mal nécessaire pour Ali Bongo Ondimba qui, lors de son adresse à la Nation a tenu à rappeler que ces mesures « sont faites pour vous protéger, vous et vos proches ».



La conférence du gouvernement sera donc l’occasion pour les membres de l’équipe de Rose Christiane Ossouka Raponda de déployer de façon plus claire les recommandations du président de la République dont le « vœu le plus cher » est d’« accélérer le retour à une vie normale ».