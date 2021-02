Gabon: le gouvernement et l’UE signent un accord de pêche à 17 milliards

Axé entre autres sur le renforcement de la gouvernance des pêches, de la protection de l’environnement marin et du soutien à la création d’emplois, l’accord signé ce mercredi 10 février 2021 entre l’Union européenne (UE) et le gouvernement gabonais, sonne comme une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux parties. D’un montant de 17 milliards de FCFA, cet accord signé par Rosário Bento Pais et Biendi Maganga Moussavou, vient ponctuer plusieurs mois de négociations.

Engagés à bâtir « un partenariat de nouvelle génération dans le domaine de la pêche durable », l’Union européenne (UE) et le Gabon viennent de parapher un protocole d’accord. Axé notamment sur le renforcement de la gouvernance des pêches, la protection de l’environnement marin, le soutien à la création d’emplois et au secteur de la pêche, cet Accord de partenariat de pêche durable (APPD) vient donc matérialiser plusieurs mois d’intenses négociations.

En effet, d’un montant de 17 milliards de FCFA, l’accord signé ce mercredi qui autorise également « l’accès des navires de l’UE dans les eaux gabonaises pour une période de cinq ans dans le cadre du développement et de la transformation du secteur de la pêche au Gabon », sonne comme un aboutissement. Il faut dire qu’en plus d’illustrer la volonté des deux parties d’élargir l’étendue de leur coopération, il devrait dans sa mise en œuvre, contribuer à la préservation des ressources maritimes.



S’il devrait dans un premier temps profiter à l’UE en ce sens qu’il permettra à l’Union des 27 d’accentuer la pêche au thon à travers une flotte composée de 27 thoniers senneurs, de 6 thoniers canneurs et de 4 chalutiers visant les espèces démersales de poissons et crustacés, cet accord devrait par la suite offrir au Gabon une expertise scientifique et technique pouvait l’aider à « structurer sa filière pêche et sa transformation thonière » comme énoncé dans le PAT.