Gabon: le gouvernement éponge plus de 262 millions de FCFA d’arriérés de salaires des ex-agents de l’ANAGEISC

Le processus de liquidation de l’Agence nationale de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC) porté par Jean Frédéric Ndong Ondo, vient de prendre un tournant décisif. En effet, comme annoncé par le ministre en charge des Sports Franck Nguema, le gouvernement à travers le Trésor public, vient de régler les 2 mois d’arriérés de salaires restants sur les 5 redevables pour un montant de 262 millions de FCFA.

Créée le 21 février 2013 dans l’optique de « mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et culturelles », l’Agence nationale de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC) n’aura finalement pas survécu à l’épreuve du temps. Supprimée à peine 5 ans plus tard et remplacée dans sa mission par l’Office National de Développement du Sport et de La Culture (ONDSC), cette entité constituait un véritable casse tête pour l’exécutif, qui vient enfin de trouver une porte de sortie.

En effet, après des mois d’un bras de fer qui aura par moments failli déboucher sur des situations chaotiques, les ex-employés déflatés de cette agence en liquidation, viennent d’entrevoir le bout du tunnel. Comme annoncé par le ministre en charge des Sports ce mercredi, ces derniers ont désormais perçu l’intégralité de leurs 262 millions de FCFA de salaires restants, à travers un décaissement du trésor public le 10 août dernier.

Faisant suite aux 169 millions de FCFA perçus dans un premier temps à l’entame de l’année 2020 par les 79 agents, ce sont donc 98,2 millions de FCFA qui ont été versés clôturant ainsi un processus qui a fait couler encre et salive. A noter que ce règlement vient également conforter la parole du ministre des Sports Franck Nguema, qui on le rappelle, avait indiqué il y a quelques semaines que ce règlement était « en bonne voie ».