Gabon: le gouvernement entérine la création d’un bataillon agricole au sein du Génie militaire

Dans le cadre de la professionnalisation des corps de métiers au sein des Forces armées gabonaises, le Conseil des ministres de ce mercredi 07 avril 2021 a adopté le projet de décret portant réorganisation de la direction générale du Génie militaire, avec en toile de fond la création d’un bataillon du génie agricole rattaché au génie militaire.

C’est l’un des points abordés par le Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 07 avril 2021 par visioconférence, en raison du contexte fortement marqué par la Covid-19. Ainsi, le gouvernement a décidé de la réorganisation de la direction générale du génie militaire en créant un bataillon du génie agricole.

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, ce projet vise l’autonomie alimentaire de cette branche des forces de défense. L’une des missions premières du bataillon du Génie agricole sera donc « d’appuyer l’État dans l’amélioration des moyens de subsistance des Forces de défense ».

Cette nouvelle organisation devrait favoriser une implication certaine de l’armée dans le développement du secteur agricole national et permettre l’essor du projet GRAINE qui dans certaines localités peine à décoller. L’expertise et la discipline de ce corps qui a déjà démontré son savoir faire dans plusieurs projets pourront servir au secteur agricole gabonais pour espérer une éventuelle relance de la filière agricole et arriver à l’autosuffisance alimentaire.