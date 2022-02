Gabon: le gouvernement entérine la création de l’ordre des ingénieurs en génie civil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le but de réglementer l’un des métiers les plus importants concourant à la mise en œuvre de ses projets d’infrastructures, le gouvernement a, au cours du Conseil de ministres de ce mardi 1er février 2022, entériné le projet de loi portant création et organisation de l’Ordre Gabonais des Ingénieurs en Génie Civil.

Comptant parmi les pays de la sous-région de l’Afrique centrale ne disposant pas d’une instance juridictionnelle et disciplinaire censée contrôler l’accès et les conditions d’exercice du métier d’ingénieur en Génie civil, le Gabon entend se rattraper. Ainsi, c’est au cours du Conseil de ministres du mardi 1er février dernier qu’a été entériné le projet de loi relatif à la création de l’Ordre gabonais des ingénieurs en Génie civil qui était en gestation au ministère des Transports, de l’Équipement, des Infrastructures et de l’Habitat depuis quelques années et qui avait donné lieu à la tenue d’un atelier de validation.

« L’objectif poursuivi par le présent projet de loi est de combler un vide juridique dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics par la création d’un établissement public chargé de réguler la profession d’Ingénieur en Génie Civil sur l’ensemble du territoire national », peut-on lire dans le communiqué final du Conseil des ministres. L’instance aura également pour vocation de réglementer l’accès à la profession et à édicter, surveiller et respecter les règles de déontologie.

L’objectif poursuivi par le présent projet de loi est de combler un vide juridique dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics par la création d’un établissement public chargé de réguler la profession d’Ingénieur en Génie Civil sur l’ensemble du territoire national. Gageons que cette nouvelle instance veillera au respect des délais et favorise la livraison de travaux publics de qualité.