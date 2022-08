Gabon: le gouvernement en guerre contre les cigarettes électroniques

Ecouter cet article Ecouter cet article

La consommation du tabac constitue une véritable urgence de santé publique. Dans le souci d’en maîtriser la consommation, le Programme national de santé mentale, de lutte contre le tabac, l’alcool et les drogues (PNLT) en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé du 10 au 11 août 2022, un atelier afin de réfléchir sur les mécanismes de lutte contre les produits nouveaux de la nicotine et du tabac à savoir les cigarettes électroniques.

En dépit de la mise en place de la loi n°006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte antitabac en République Gabonaise, le tabagisme demeure un problème quasi insoluble dans la société gabonaise. Pour lutter contre ce mal, le gouvernement a tenu récemment un atelier qui vise à élaborer des stratégies pour combattre les nouveaux produits du tabac qui représentent une véritable menace sanitaire.

Selon le représentant de l’OMS, le Dr. Bagayoko Magaran Monzo, l’industrie du tabac semble mettre à rude épreuve les efforts du gouvernement à endiguer ce problème dans notre pays avec les appareils électroniques à chauffer le tabac et les vapoteuses qui ne cessent de fleurir sur le marché. « Ces produits ont déjà infiltré les marchés africains et nombreux sont les pays qui n’ont pas la capacité de réglementer efficacement ces produits pour protéger leurs populations, en particulier les enfants et les adolescents», a déclaré le représentant de l’OMS Gabon, le Dr. Bagayoko Magaran Monzo.



Il faut noter que depuis 2003, le Gabon fait partie des pays signataires de la convention de l’OMS pour la lutte antitabac. A travers cet atelier, le gouvernement entend déployer toutes les stratégies pour réduire davantage la consommation de tabac et sauver des vies notamment en renforçant les politiques de santé publique en faveur de la lutte antitabac et la réglementation efficace des cigarettes électroniques.

