Gabon: le gouvernement dote les établissements scolaires de serviettes hygiéniques

Grossesses précoces, contraception, discrimination à l’école, hygiene menstruelle, précarité menstruelle, entre autres. Ces points vont être évoqués tout au long de la caravane itinérante de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) et sur la précarité menstruelle en milieu scolaire qui a débuté le vendredi 22 avril dernier dans le Grand Libreville.

C’est le gymnase du complexe Paul Indjendjet Gondjout qui a servi de cadre à la rencontre entre le ministre de la Santé et des Affaires sociales et sa collègue de l’Education nationale, dans le cadre du lancement de la caravane itinérante de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive et sur la précarité menstruelle en milieu scolaire. Aujourd’hui encore, la précarité menstruelle se trouve au cœur des problématiques socio-économiques au Gabon. Un enjeu pour les autorités gabonaises.

Pour les membres du gouvernement, cette campagne vise à assurer la sécurité sexuelle, lutter contre la sexualité précoce des jeunes et lever les tabous des jeunes sur la menstruation. Au Gabon, outre les risques d’infection qu’elle comporte, la précarité menstruelle est encore source de nombreuses difficultés chez la jeune fille pendant ses règles, notamment en milieu scolaire. En effet, la précarité menstruelle peut être à l’origine de l’absentéisme, de l’abandon et/ou l’exclusion du système scolaire.

Comment faire bouger les choses? Du côté du gouvernement, l’idée est de doter les établissements scolaires d’une banque de serviettes hygiéniques pour faciliter l’accès de protections aux jeunes filles pendant leur période menstruelle conformément à la feuille de route Gabon Egalité. Pendant cette caravane qui s’étend jusqu’au 11 mai 2022, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, et celui de l’Education nationale entendent distribuer au moins 5 000 paquets de serviettes hygiéniques dans les infirmeries scolaires.

Se priver de manger pour acheter un paquet de serviettes hygiéniques, se forcer à les garder le plus longtemps possible pour les économiser, l’utilisation des méthodes alternatives comme des bouts de tissus ou des compresses, entre autres, au Gabon, même s’il reste encore difficile de les quantifier, de nombreuses femmes et filles sont concernées par la précarité menstruelle, notamment dans les zones reculées du pays. Gageons que cette expérience de distribution de serviettes hygiéniques fera son chemin, notamment auprès des femmes et des filles dans les familles défavorisées et dans les zones rurales.